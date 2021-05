Homem esfaqueado por enteado de 17 anos em Gaia

Um homem, com cerca de 36 anos, foi esfaqueado, este sábado à noite, pelo enteado, de 17 anos, em S. Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia.



O alerta foi dado às 23h32. No local esteve o INEM que prestou os primeiros socorros à vítima.





A GNR terá sido chamada para uma situação de violência doméstica e quando chegou ao local deparou-se com a vítima ferida com uma arma branca.O homem foi encaminhado para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, com ferimentos considerados graves. Foi submetido a uma intervenção cirúrgica pela uma da manhã deste domingo.O agressor, já com antecedentes por crimes de ofensas à integridade física, colocou-se em fuga, mas acabou detido pelas 04h00, pela GNR de Arcozelo. O caso foi entregue à Polícia Judiciária.