Homem esfaqueia jovem em guerra de gangues em Loures

Um homem, de 34 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa por ter esfaqueado outro, de 22, durante um confronto entre dois gangues da zona do Catujal, Loures.As agressões ocorreram a 22 de novembro. O detido interveio na luta entre a vítima e outro homem, e desferiu três golpes com uma faca de cozinha no tórax do jovem.