Homem esfaqueia motard por fintar trânsito em Vila Nova de Gaia

O motard, de 56 anos seguia na VCI, no Porto, ao final da tarde de terça-feira, quando começaram os congestionamentos no trânsito.Circulou sempre pela berma da direita e, já na ponte da Arrábida, deparou-se com uma colisão entre um carro e um camião.Tentou fintar o acidente, mas um dos intervenientes no mesmo quis impedi-lo. Quando forçou a passagem, foi esfaqueado nas costas.Debilitado e a perder sangue, ainda conseguiu conduzir até à esquadra da PSP da Afurada, em Vila Nova de Gaia, onde pediu socorro.O alerta para o esfaqueamento, cometido com um objeto pontiagudo e cortante, foi dado às 19h40 pela própria PSP aos Bombeiros de Coimbrões - que levaram a vítima ao hospital Santos Silva, com suspeitas de perfuração de um pulmão, o que acabou por não se verificar. Sofreu, ainda assim, ferimentos considerados graves.Uma vez que a PSP não foi chamada ao acidente na ponte da Arrábida - porque não houve feridos a registar e porque os intervenientes terão chegado a um entendimento -, as autoridades não conseguiram identificar o autor do golpe. A queixa do motard contra desconhecidos já foi formalizada.A PSP, que está a investigar o caso, tenta ainda perceber qual foi o objeto utilizado para atingir a vítima, que seguia em direção a Vila Nova de Gaia, onde reside.Os agentes vão agora tentar recorrer às imagens de vigilância da ponte [sentido Porto-Gaia] para chegar às viaturas envolvidas no acidente e aos respetivos condutores.