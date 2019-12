Um homem de 31 anos tentou matar o cunhado à facada, alegando estar a defender a irmã. O crime ocorreu segunda-feira, em Fetais, Loures. Segundo apurou o, o casal - ele de 39 anos e ela de 40 - iniciou uma discussão.Ao chegar a casa, o irmão saiu em defesa da mulher e envolveu-se em luta com o cunhado. A meio da rixa golpeou-o com uma faca no tórax e perna esquerda.Esperou pela PSP, a quem confessou o crime. Ficou em preventiva. A vítima foi levada para o Hospital Santa Maria, Lisboa.