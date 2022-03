Um homem de 32 anos agrediu o companheiro da mãe com uma arma branca, ao que tudo indica uma faca, quando tentava parar uma discussão entre o casal.



O episódio aconteceu quarta-feira, pelas 23h59, no café da família, no Areeiro.



A vítima, de 42 anos, foi transferida para o Hospital de São José em estado grave.



O suspeito foi detido e deverá ser esta quinta-feira presente ao juiz de instrução criminal para conhecer as medidas de coação.