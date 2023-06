Homem espanca vizinho por causa de namorada nos Açores

Roberto Silva, um pescador de 41 anos, foi espancado, alegadamente por um vizinho, no domingo junto de uma discoteca de Angra do Heroísmo, Açores. Foi transferido para o Hospital de São José, em Lisboa."Ele [o agressor] andava a ameaçar o meu irmão, a dizer que o matava, por causa de uma mulher com quem o meu irmão já andou", explicou aoLúcia Silva, irmã de Roberto. "O meu irmão foi atacado pelas 04h00 de domingo", concretizou.A vítima foi levada para o Hospital de Angra do Heroísmo, com fratura do maxilar, nariz e vários ossos da cara. Foi transferida para Lisboa pela Força Aérea. A PSP investiga.