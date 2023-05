Um ex-emigrante, de 60 anos, foi detido na terça-feira por ter esfaqueado o filho, de 37, no peito, em São Martinho de Mouros, Resende. O homem, que está indiciado pelo crime de tentativa de homicídio, golpeou o filho com uma faca.A vítima foi assistida pelos bombeiros de Resende e INEM e transportada, em estado grave, para o Hospital de Vila Real. Segundo o que oapurou junto de amigos e familiares, as agressões ocorreram num contexto de alcoolismo.