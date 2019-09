Homem está desaparecido em Proença-a-Nova desde segunda-feira

Um homem de 72 anos desapareceu na segunda-feira, na localidade de Murteirinha, em Proença-a-Nova, onde se encontrava a passar férias com a família, informou esta terça-feira a GNR.Segundo fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, o homem de 72 anos está desaparecido desde as 14h00 de segunda-feira e o caso foi comunicado pelos próprios familiares às autoridades."Estavam [família] numa casa de férias na localidade de Murteirinha, em Proença-a-Nova. O senhor sofre de esquizofrenia e já não é a primeira vez que acontece uma situação destas", explicou a fonte da GNR.As buscas para encontrar o homem iniciaram-se na segunda-feira e prosseguem esta terça-feira, sendo que estão a ser feitas por militares da GNR e bombeiros de Proença-a-Nova, que contam ainda com a ajuda de populares.