Assunção Correia, de 78 anos, estava deitada de barriga para cima no chão da cozinha de casa, envolta numa poça de sangue. Foi assim que uma equipa dos Bombeiros de Seia a encontrou, pelas 11h00 de quarta-feira. Terá sido o neto, Joel Valentim, de 32 anos, a pedir socorro através do 112. Além do cenário em que a vítima foi encontrada, com marcas de violência, o facto de Joel não deixar que nenhum vizinho ou amigo da família entrasse na casa que partilhava com a avó, na localidade de São Martinho, até à chegada dos bombeiros, levantou suspeitas.









