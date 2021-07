Homem ferido ao manobrar máquina enquanto trabalhava em Gondomar

Um homem, de 57 anos, ficou ferido, na tarde desta quinta-feira, ao ser atingido no tórax por uma máquina de injeção de betão que estava a manobrar.



A vítima estava a trabalhar na colocação da segunda placa num edifício na rua dos Marceneiros, em Valbom, Gondomar, quando a bomba da máquina fez pressão e o atingiu no peito.





Foi assistido no local pelos Bombeiros de Valbom e pela Viatura de Suporte Imediato de Vida de Gondomar. Depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto.As causas do acidente de trabalho são desconhecidas. No local esteve a PSP que está agora a investigar.