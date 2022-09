Um homem ficou ferido com gravidade, esta quarta-feira, na sequência de um acidente de trabalho numa empresa de farinhas, na rua de Entre Linhas, em Bougado na Trofa.Segundo apurou o, o trabalhador caiu no interior de um silo.Foi transportado em estado grave para o Hospital de São João, no Porto.No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários da Trofa, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão.A GNR também esteve no local.O alerta foi dado às 11h51.