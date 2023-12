Homem ferido com gravidade em despiste de carro em Braga

Um homem de 33 anos sofreu ferimentos graves num violento despiste, na madrugada deste sábado, em Nogueira, Braga. Os Bombeiros Sapadores de Braga tiveram que desencarcerar a vítima, que foi depois encaminhada para o hospital de Braga.

O acidente aconteceu às 0h15, na Estrada Nacional 101. O condutor, que seguia sozinho no veículo, despistou-se e embateu contra o muro de uma casa. Antes de se imobilizar no eixo da via, no sentido contrário ao que seguia, O carro ainda embateu numa viatura que se encontrava estacionada na berma, em frente às casas.

No local, além dos bombeiros, INEM e PSP, esteve também um piquete da empresa municipal de águas para reparar uma conduta da água que se rebentou na sequência do acidente.