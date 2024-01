Homem ferido com gravidade enquanto trabalhava com grua em Santo Tirso

Um homem, de 32 anos, ficou ferido com gravidade enquanto manobrava uma grua, esta tarde, na empresa Lantal Textiles, SA, em Água Longa, Santo Tirso.



O alerta foi dado pelas 14h27 e os Bombeiros de Santo Tirso, com o apoio de uma viatura médica de emergência e reanimação de Vila Nova de Famalicão, foram acionados para o local.

Ao que o CM apurou, o hidráulico da grua cedeu e a vítima ficou presa entre o assento do aparelho e a traseira de um camião. O homem foi alvo de manobras de desencarceramento e transportado para o hospital de São João com ferimentos considerados graves. Foi hospitalizado com prognóstico reservado.

Os psicólogos do INEM estiveram no local a prestar apoio aos trabalhadores da empresa.

A GNR investiga as circunstâncias em que ocorreu o acidente de trabalho.