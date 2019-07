Homem ferido durante pesca ilegal com explosivos em Bragança

Um homem de 48 anos ficou ferido com um acidente com material explosivo, em Algoso, concelho de Vimioso. O ferido estava a pescar, no Rio Maçãs, com recurso a pólvora, o que é proibido, quando se deu o rebentamento acidental, que acabou por ferir o homem numa mão.No socorro estiveram os bombeiros e foi chamada ainda a equipa médica do helicóptero estacionado em Macedo de Cavaleiros.A vítima foi assistida no centro de saúde de Vimioso e depois helitransportada para uma unidade hospitalar na zona do Porto.Como o homem incorreu em práticas ilegais, no caso pesca com recurso a explosivo e por possuir tal material, os factos foram encaminhados para o tribunal.