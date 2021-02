Um homem, de 42 anos, ficou ferido no despiste do motociclo em que seguia, esta manhã de segunda-feira, em Riba de Mouro, Monção.

O alerta para o acidente, no lugar da Igreja, foi dado pelas 09h02.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Monção e transportada para o Hospital de Viana do Castelo.

A GNR esteve no local e está a investigar as causas do acidente.