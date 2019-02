Chamas tiveram origem na cozinha da habitação.

Por Paulo Jorge Duarte | 19.02.19

Um homem ficou ferido, por inalação de fumos, num incêndio em S. João da Madeira, num apartamento de um prédio.



O alerta foi dado, cerca das 20h30, para a corporação de bombeiros locais, para um incêndio urbano, na rua Banda de Música.

As chamas tiveram origem na cozinha da habitação. A rápida intervenção dos bombeiros evitou a propagação do fogo para a parte restante do apartamento.



A PSP foi chamada e investiga. A vítima foi levada, pelos bombeiros, para o hospital de Santa Maria da Feira.