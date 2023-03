O condutor, de 30 anos, acusado de atropelar mortalmente um homem quando fugia à PSP, na madrugada de 4 de outubro de 2019, em Coimbra, afirmou esta terça-feira em tribunal que tinha estado a festejar depois de saber que ia ser pai. Consumiu álcool e cocaína.





“Estava alterado”, admitiu. Disse que só se apercebeu do peão quando “já estava em cima da pessoa” e que tentou travar e não conseguiu. A partir daí, disse ter “entrado em pânico” e só parou “em casa”. Garantiu ainda não se ter apercebido de ser seguido pela PSP. Já a amiga que o acompanhava lembrou que o arguido trancou as portas do carro, “arrancou a fundo” e ignorou os seus pedidos para a deixar sair. “Estava cheia de medo”, referiu. Contou que no momento do atropelamento ficou “cheia de sangue e de vidros”, tendo saltado para o banco traseiro.