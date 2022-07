Um homem, de 31 anos, foi detido pela PSP e é agora vigiado com pulseira eletrónica por agredir a namorada e um gato que mantinham na casa de ambos, em São Domingos de Rana, Cascais.Segundo revelou esta quinta-feira a polícia, o agressor e a vítima iniciaram a relação no ano passado e, já este ano, começaram a viver juntos, começando aí a violência.O homem agrediu várias vezes o gato, levando a que tivesse de ser assistido no veterinário. Está proibido de contactar a mulher.