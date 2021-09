Um homem de 51 anos ficou gravemente ferido depois de ter caído de um telhado, na tarde desta quarta-feira, na rua do Padrão, em Lordelo, no concelho de Paredes.



O alerta foi dado pelas 15h10 e, ao que o CM apurou, a vítima estaria a realizar trabalhos quando, por circunstâncias ainda por apurar, sofreu a referida queda, de cerca de cinco metros. Ao local, acorreram os Bombeiros de Lordelo, assim como equipas médicas do INEM e a GNR.





O homem foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.