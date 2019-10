Homem finge ser cliente e rouba supermercado

Um homem assaltou, domingo, um supermercado em Moscavide, Loures, ao mostrar uma arma ocultada nas calças à funcionária que estava de serviço numa das caixas registadoras. Fugiu com cerca de 400 euros.

O crime ocorreu pelas 18h45, no supermercado Meu Super, situado na rua Laureano de Oliveira. O ladrão, um homem que aparentava 30 a 40 anos, entrou no estabelecimento comercial como cliente. Passeou-se pelos corredores do supermercado durante largos minutos e, segundo testemunhas relataram à PSP, colocou, gradualmente e muito devagar, os vários produtos que foi recolhendo em cima do tapete rolante de uma das caixas.

"Presume-se que a ideia dele seria fazer com que outros clientes se deslocassem para outras caixas registadoras, deixando-o a sós com a funcionária que estava de serviço nessa caixa", explicou ao CM fonte policial. Desejo que terá sido alcançado. O ladrão conseguiu alguns segundos com a funcionária e informou que queria pagar a despesa com dinheiro. Nesse momento, levantou a camisola, fazendo com que a vítima visse que tinha uma pistola escondida nas calças.

Em voz baixa, o assaltante disse à funcionária querer todo o dinheiro existente na caixa registadora. Aterrorizada, a vítima passou-lhe 400 euros e o ladrão fugiu sem que as outras pessoas no supermercado se apercebessem do assalto.

A PSP tomou conta da ocorrência e passou a investigação à Polícia Judiciária.