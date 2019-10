Homem foge após atropelar ciclista em Olhão

Um homem de 42 anos foi transportado para o hospital em estado grave depois de ter sido atropelado por um automóvel na EN125 entre a Fuseta e a cidade de Olhão.O condutor do carro não parou e está a ser procurado pela GNR. A vítima, de nacionalidade brasileira, estava a regressar a casa, do trabalho, e circulava de bicicleta pela berma da via.O caso aconteceu pelas 23h30 deste sábado no troço da EN125 de Quatrim do Sul, no concelho de Olhão.O homem, segundo oapurou, tinha acabado de sair da Fuseta, onde trabalha, e dirigia-se para Olhão, onde reside, um caminho que faz com alguma regularidade e sempre de bicicleta.Foi abalroado por um automóvel e, tal foi a violência do embate, acabou mesmo por ser projetado cerca de 50 metros para um terreno baldio, onde ficou, inconsciente, até à chegada do socorro.Acabou por ser assistido no local e foi depois transportado para o hospital de Faro em estado grave, com vários traumatismos no corpo e na cabeça. Já o condutor do carro fugiu, sem prestar auxílio à vítima.O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR investiga.O aparato foi muito no local do acidente. Foram mobilizados meios do INEM, Bombeiros Municipais de Olhão e GNR. No total, estiveram envolvidos nas operações de socorro 19 operacionais, com oito veículos.Desde o início do corrente ano e até dia 15 deste mês já se registaram 8682 acidentes nas estradas da região do Algarve, segundo dados revelados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.Os acidentes provocaram 27 vítimas mortais 185 feridos graves.