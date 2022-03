Homem furta cobre nos túneis e obriga a interromper o Metro de Lisboa

O corte na circulação na linha vermelha no Metro, na tarde de terça-feira, deveu-se a um homem que estava a furtar cobre no interior do túnel junto à estação de Cabo Ruivo, divulgou esta quinta-feira a PSP de Lisboa.

O homem, de 44 anos, acabou detido por crime contra a segurança das comunicações, a par de crime de furto de metais não preciosos (cobre) e ainda crime de introdução em lugar vedado ao público.

"A PSP foi informada que um maquinista teria avistado uma pessoa a circular na área restrita da Estação do Metropolitano de Cabo Ruivo. Chegados ao local e após uma busca exaustiva e pormenorizada, no interior dos túneis do metropolitano no intuito de localizar o suspeito, os Polícias encontraram-no, escondido, no interior de uma calha técnica, coberto por uma tampa de cimento. Ao ser auscultado sobre o motivo da respetiva permanência naquele local vedado ao público, o suspeito informou que estaria ali para furtar cobre, para posterior venda", descreve a PSP.

No reconhecimento ao local, os polícias "percorreram as diversas galerias, tendo vindo a encontrar vários fragmentos de cabo de cobre (cortado) e um deles com cerca de 11 metros de comprimento".

Um representante do Metro informou que aqueles cabos faziam parte da estrutura necessária ao funcionamento do metropolitano, tendo a circulação ferroviária, na Linha Vermelha, estado interrompida entre as 15h25 e as 16h45.

O detido, por não possuir qualquer residência fixa e havendo perigo de fuga, foi presente em Tribunal, sendo-lhe aplicada a medida de coação de apresentações trissemanais.