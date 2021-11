Suspeito de assaltos que estavam a causar "alarme social" em Aveiro fica com apresentações

Um homem de 34 anos que foi detido por suspeita de vários furtos em Aveiro que estavam a causar uma "enorme danosidade e alarme social" junto da população foi libertado com obrigação de apresentações diárias, informou esta segunda-feira a PSP.

Em comunicado, a Polícia esclarece que o detido foi presente esta segunda-feira ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro, tendo ficado sujeito à medida de coação de apresentações diárias.

De acordo com a PSP, o indivíduo foi detido no sábado em cumprimento de um mandado de detenção, após alegadamente ter realizado três assaltos nesse mesmo dia.

A PSP refere que pelas 04h30 de sábado o suspeito foi conduzido à esquadra policial por um segurança que o surpreendeu a assaltar um quiosque, no interior de um estabelecimento comercial, tendo-lhe sido apreendidos 7,64 euros, bem como duas caixas de um quilo de ovos moles.

Após ter saído das instalações policiais, pelas 06:00, o suspeito terá praticado outro furto, desta vez no interior de uma viatura que se encontrava estacionada nas imediações daquelas instalações, levando um autorrádio.

"Logo de seguida, ainda na mesma localidade, escalou o muro de uma residência e, com os proprietários no interior, entrou pela porta da marquise, tendo furtado diversos artigos (um computador portátil, artigos em ouro, duas carteiras de senhora, documentos pessoais, chaves), e deixado ficar, nessa residência, o autorrádio que havia furtado, momentos antes", refere a mesma nota.

Ainda segundo a PSP, o suspeito terá arrombado a porta de um estabelecimento, a poucos metros daquele local, mas colocou-se em fuga, sem ter furtado qualquer objeto.

Após a realização de várias diligências, o suspeito veio a ser intercetado no centro da cidade de Aveiro, momentos depois, tendo os artigos furtados sido recuperados e entregues aos legítimos proprietários.

A Polícia assinala ainda que a conduta "reiterante" do detido estava a ser causadora de "uma enorme danosidade e alarme social junto da comunidade comercial e populacional da cidade de Aveiro".

"De referir que o suspeito, para além de estar indiciado em vários processos-crime pela prática de furto no interior de estabelecimento comercial, no interior de veículo, no interior de residência, e por posse e tráfico de estupefacientes, estava, também, sob a medida de coação de apresentações periódicas, no Posto Policial da área da sua residência, a qual não tem cumprido", lê-se no comunicado da PSP.