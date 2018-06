Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem furta gasóleo doze vezes em posto de combustível de Lisboa

Homem de 53 anos terá furtado combustível no Areeiro.

Por J.T. | 15:08

Ao longo de dois anos e meio, um homem, de 53 anos terá furtado, em pelo menos doze ocasiões, combustível da mesma bomba de gasolina na zona do Areeiro, em Lisboa.



Acabou detido pela PSP na semana passada, em Almargem do Bispo, Sintra, depois de mais um furto.



Ao todo, os agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa apreenderam 746 litros de combustível – entre gasolina e gasóleo –, vários recipientes, um telemóvel, 2 570 euros, motores manuais e elétricos de sucção.



Segundo a polícia, o ladrão aproveitava-se de conhecimentos técnicos sobre o funcionamento das bombas, uma vez que efetuava trabalhos de manutenção nas mesmas.



O juíz determinou que fique agora com termo de identidade e residência.