Homem gasta milhares de euros em compras com cartão roubado em Barcelos

A GNR identificou um homem de 29 anos, suspeito de ter furtado um cartão bancário, com o qual efetuou levantamentos diários e fez compras de no valor de milhares de euros, no concelho de Barcelos.Ao que tudo indica, o cartão foi subtraído quando o proprietário do mesmo se encontrava numa loja - não se terá apercebido do crime e, pelo facto de o cartão não estar ligado à conta que utiliza diariamente, só detetou o desfalque depois de vários dias.A investigação da GNR chegou ao suspeito e, na sequência de uma busca domiciliária e outra num veículo, foram apreendidos 7200 euros e diversos eletrodomésticos adquiridos com recurso ao cartão.