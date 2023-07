Jovem morre após despiste do carro em que seguia em Almodôvar

Um jovem de 23 anos morreu hoje vítima do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional (EN) 2, no concelho de Almodôvar, distrito de Beja, informaram fontes da Proteção Civil e da GNR.A vítima ficou encarcerada e o helicóptero do INEM teve de ser acionado.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu ao quilómetro 158 da EN2, perto de Almodôvar. O alerta foi dado às 7h36.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR precisou que o homem de 23 anos era o condutor e único ocupante da viatura.