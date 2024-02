Homem gravemente ferido em despiste de camião em Montalegre

Um trabalhador do município de Montalegre com 55 anos ficou na manhã desta quarta-feira com ferimentos graves na sequência de um despiste do camião em que seguia na zona industrial de Salto, concelho de Montalegre.Segundo Hernâni Carvalho, comandante dos Bombeiros Voluntários de Salto, o pesado, carregado, tombou na lateral e provocou ferimentos graves no condutor, que foi transportado para o Hospital de Braga.O alerta foi dado por volta das 10h00 e para o local foram de imediato os bombeiros voluntários de Salto, com nove operacionais, apoiados por três viaturas.O helicóptero do INEM foi acionado, mas as condições meteorológicas não permitiram a aterragem, tendo o transporte até ao Hospital de Braga sido assegurado com o apoio da VMER do Hospital de Chaves.No local esteve também a patrulha da GNR do posto territorial de Montalegre e a ambulância de suporte imediato de vida de Montalegre.