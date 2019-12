Um homem foi hospitalizado, depois de ter sido agredido a murro à porta de um bar, na rua Brito Capelo, Matosinhos, este domingo de madrugada.Segundo as autoridades, a vítima ter-se-á envolvido em confrontos com outro homem e, para os tentar separar, foi necessária a intervenção de mais de 20 pessoas.Ao local acorreram os Bombeiros de Leixões e uma equipa do INEM. A vítima deu entrada no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, com ferimentos considerados ligeiros.Todas as pessoas que estiveram envolvidas nesta situação foram ouvidas pela PSP - que está a apurar as causas da rixa.