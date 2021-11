Homem identificado por posse ilegal de aves de espécies protegidas

A GNR identificou, esta quarta-feira, um homem, de 73 anos, por posse ilegal de 64 aves de espécies protegidas, em Campo, Valongo. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana explica que a ação decorreu no âmbito de uma denúncia que dava conta de que um indivíduo se encontrava a capturar aves. Os militares deslocaram-se ao local e detectaram o suspeito num anexo junto a sua casa, com várias gaiolas, com diversas aves de espécies protegidas, nomeadamente, 34 dom-fafes (Pyrrula pyrrula); 18 lugres (Spinus spinus); 10 pintassilgos (Carduelis Carduelis); e dois tentilhões-montês (Fringilla fringilla).

As aves resgatadas foram entregues no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia, para observação e posterior libertação ao seu habitat natural.

Os factos foram comunicados para o Tribunal Judicial de Valongo.