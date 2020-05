Casal de peregrinos invade recinto do Santuário de Fátima e acaba detido

Um casal de peregrinos invadiu esta noite o recinto de oração do Santuário de Fátima, que está fechado com grades para as celebrações da peregrinação se realizarem à porta fechada, e foi travado por vigilantes do Santuário e por militares da GNR, tendo sido retido.

O incidente ocorreu quando estava para começar a oração do rosário, marcada para as 21h30.

O homem, que levava um quadro com a imagem de Nossa Senhora de Fátima e pretendia ir para a Capelinha das Aparições, saltou as grades e foi alertado pelos vigilantes para voltar para trás. Não obedeceu, desrespeitou as indicações e acabou por saltar as barreiras, entrando no recinto de oração pelo lado norte.

Estava a chegar à zona exterior da capelinha das aparições, em grande correria e perseguido por militares da GNR e vigilantes do Santuário de Fátima, quando foi finalmente travado e levado para fora do recinto.

Uma mulher, que transportava uma cruz e estava a rezar, aproveitou o momento para entrar no recinto de oração, foi também retirada do local e retida.

O Santuário de Fátima está a realizar a peregrinação de 12 e 13 de maio, este ano à porta fechada, devido ao risco de contaminação pelo novo coronavirus. As celebrações são presididas pelo bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto.