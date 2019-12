Homem julgado por humilhar e ameaçar filha e companheira

Um homem de 43 anos vai começar a ser julgado no Tribunal Judicial de Santarém por dois crimes de violência doméstica, cometidos sobre a própria mulher e uma filha menor, que foram ameaçadas de morte e humilhadas durante vários anos na habitação que partilhavam. A queixa-crime contra o arguido, alcoólico, foi apresentada no passado mês de março, na esquadra da PSP de Abrantes, cidade onde a família residia.

Segundo o despacho de acusação, a que o Correio da Manhã teve acesso, o homem chegava a casa embriagado e provocava discussões com a mulher, que era ofendida verbalmente e impedida de ter uma vida social, devido aos ciúmes constantes do agora ex-marido.

Numa ocasião, o homem urinou no tapete do quarto e em cima do colchão da cama para provocar a mulher, que já lhe tinha pedido o divórcio.

Sempre que falava na separação, a mulher era ameaçada de morte pelo arguido, que lhe dizia várias vezes que "as agências funerárias também precisam de ganhar dinheiro".

Segundo o Ministério Público, a vítima, de 37 anos, temia pela sua vida e da filha que tem em comum com o agressor, que chegou a ser agredida fisicamente pelo pai.

O homem sempre se recusou a aceitar que tem um problema de alcoolismo ou sujeitar-se a qualquer tratamento.

Após ter sido constituído arguido, o agressor ficou proibido de contactar as vítimas, e aproximar-se da sua residência e local de trabalho.