O Tribunal de Braga condenou a quatro anos e um mês de prisão, em pena suspensa, um homem de 48 anos que ateou fogo à casa de uma vizinha, no concelho de Vila Nova de Famalicão, pelo facto de a mesma ter rejeitado as suas intenções amorosas.



De acordo com o acórdão, o arguido sentia-se “fisicamente atraído” pela vítima e “não aceitou a posição que esta logo assumiu de não corresponder a tais anseios”.









