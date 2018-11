Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem leva filho menor para os assaltos

Detido, de 42 anos, saiu da cadeia há menos de um mês. Furtos ocorreram em Celorico de Basto e Amarante.

Por Fátima Vilaça

Saiu da cadeia há menos de um mês, depois de cumprir pena por roubos, mas rapidamente voltou ao crime. No domingo à tarde, Joaquim Mesquita, de 42 anos, foi detido pela GNR de Celorico de Basto após uma série de furtos em Borba da Montanha (Celorico) e Amarante.



Além da namorada, de 22 anos, o cadastrado fez-se acompanhar do próprio filho, de 14. O casal vai hoje a tribunal. O menor foi já entregue à mãe.



Os ladrões - os três poderão ter estado diretamente envolvidos - foram surpreendidos no domingo à tarde, quando se preparavam para assaltar um armazém de madeiras em Borba da Montanha. O alarme da empresa disparou e o trio acabou por fugir. Posteriormente, ainda tentaram forçar a entrada numa casa da localidade, mas terão sido notados e voltaram a escapar.



Já na posse das características dos assaltantes e do veículo em que se deslocavam, as várias patrulhas da GNR que estavam no terreno acabaram por intercetar o trio junto à rotunda da Mota, em Fervença.



No carro, a GNR apreendeu duas motosserras que tinham sido roubadas de outra moradia. Confrontada com a proveniência dos objetos, a mulher acabou por atribuir a autoria dos crimes ao companheiro, assumindo que, no mesmo dia, tinham já assaltado o interior de três carros em Amarante.



O trio foi conduzido ao posto da GNR e, por ordem do Ministério Público, os dois adultos ficaram detidos. Quanto ao rapaz, terá garantido que não interveio nos crimes. Foi entregue à mãe no posto da GNR.