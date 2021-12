Homem mantinha mulher presa a cadeado numa casa em Gondomar

Um homem de 66 anos foi detido em flagrante pela GNR de Medas, esta quinta-feira, por manter a mulher presa a cadeado num anexo à residência da família, no concelho de Gondomar.Os militares da Guarda deslocaram-se ao local e viram que o suspeito tinha trancado a a esposa de 65 anos, com um cadeado, num anexo da residência, num terreno de cultivo rodeado por um muro de cerca de dois metros de altura.O suspeito foi detido por violência doméstica e esteve presente, no dia 30 de novembro, no primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, onde ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contactos e afastamento da vítima.