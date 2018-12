Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre a caminho do trabalho em Ribeira de Pena

José Pinto era escuteiro e engenheiro da Direção Regional de Agricultura do Norte.

Por Patrícia Moura Pinto | 09:29

Um homem de 59 anos morreu na manhã desta segunda-feira na sequência de uma colisão, em Ribeira de Pena, entre o carro em que seguia e um pesado de mercadorias.



A vítima mortal, José Mouro Pinto, residia no Marco de Canaveses, era escuteiro e engenheiro da Direção Regional de Agricultura do Norte.



Morreu a caminho do trabalho.



Segundo António Martins, comandante dos Bombeiros de Ribeira de Pena, "quando as equipas de socorro chegaram ao local verificaram que a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória".



O acidente ocorreu pouco antes das 11h30, na EN206.