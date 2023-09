Homem morre ao cair à água após acidente entre dois carros em Castanheira do Ribatejo

Um homem morreu ao cair à água após um acidente entre dois carros, na manhã desta quinta-feira, em Castanheira do Ribatejo.O alerta foi dado às 7h58.Segundo contou aoo comandante Bartolomeu Castro, dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, o carro conduzido pela vítima mortal caiu numa linha de água, na Avenida dos Emaús, perto do acesso à zona industrial de Castanheira do Ribatejo.Da colisão resultou ainda um ferido considerado ligeiro, uma mulher, que seguia na outra viatura.No local, estiveram 11 bombeiros, apoiados por quatro viaturas. As operações de socorro duraram cerca de duas horas e ainda decorrem trabalhos de remoção do carro submerso.