Homem morre ao cair de telhado em Pinhel

Um homem de 54 anos morreu esta quinta-feira depois de cair de uma altura de cerca de seis metros quando se preparava para iniciar trabalhos de reparação na cobertura de um edifício da família, em Pinhel.

"Foi uma sucessão de acontecimentos trágicos", contou ao Correio da Manhã fonte do Comando Distrital da GNR da Guarda. "Na noite anterior ardeu o edifício, onde funcionava uma destilaria. Na manhã desta quinta-feira, o homem, filho do proprietário, teria subido ao telhado para avaliar os danos e começar a reparação, mas acabou por cair de uma altura considerável e sofrer ferimentos muito graves", adiantou a mesma fonte.

A vítima sofreu múltiplos traumatismos e ficou em paragem cardiorrespiratória. Foi assistida no local pelos Bombeiros Pinhelenses e pela VMER da Guarda. O Helicóptero do INEM ainda foi acionado, mas o homem foi transportado de ambulância em estado grave para o Hospital Sousa Martins, na Guarda. Os médicos tentaram manobras de reanimação ao longo do percurso, mas o homem acabou por não resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado já no Hospital.