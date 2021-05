Homem morre ao volante e embate contra carros estacionados

Um homem de 57 anos morreu ao volante do carro que conduzia na manhã desta quinta-feira, na Galiza, Cascais, depois de colidir com dois carros estacionados. O acidente ocorreu pelas 9h25, num cruzamento da rua do Campo Santo com a EN6-8.



De acordo com testemunhas e fontes policiais, a vítima terá sofrido uma doença súbita antes da colisão. INEM e bombeiros foram acionados e ainda fizeram manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.





O corpo será removido para a morgue para ser autopsiado. A PSP assumiu a ocorrência e investiga as circunstâncias em que ocorreu o acidente mortal.