Homem morre ao volante em despiste na A7 em Guimarães

Um homem de 57 anos morreu este sábado num despiste, na A7 em Guimarães antes da saída para Vizela, no sentido Fafe-Guimarães.A mulher da vítima seguia no lugar do passageiro e sofreu ferimentos ligeiros.Ao que tudo indica, a vítima terá sofrido um ataque cardíaco enquanto conduzia.Os bombeiros de Fafe e o INEM estiveram no local.