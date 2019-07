Homem morre após despiste de camião em Torres Novas

Um homem morreu hoje na sequência do despiste da viatura pesada de mercadorias que conduzia, em Pafarrão, freguesia de Chancelaria, no concelho de Torres Novas (distrito de Santarém), disse à Lusa fonte da Proteção Civil.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente ocorreu às 08:03, tendo a vítima sido encontrada fora da viatura em paragem cardiorrespiratória.O óbito foi declarado no local.Nas operações estiveram envolvidos um total de 17 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Torres Novas, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR.Num outro acidente que envolveu dois camiões (um deles carregando areia), ocorrido às 13h52 ao quilómetro 69 na Autoestrada 23, no sentido Abrantes/Castelo Branco, registou-se um ferido ligeiro que foi encaminhado para a unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo, adiantou a fonte.