Homem morre atropelado por camião em Borba

Um homem morreu na segunda-feira à noite perto de Borba, distrito de Évora, após ter sido atropelado por um camião, disseram à agência Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.A fonte da GNR adiantou que "devido ao estado em que ficou o corpo, não se consegue apurar a idade aproximada da vítima, que não trazia documentação".Segundo a fonte da GNR, o atropelamento ocorreu na Estrada Nacional 4, "na segunda entrada para Borba, no sentido Estremoz-Elvas", tendo o óbito sido declarado no local.O corpo do homem foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse à Lusa que o alerta foi dado às 21:48 de segunda-feira, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Borba e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz, além da GNR.