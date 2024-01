Homem morre colhido por comboio em Portimão

Um homem de 27 anos morreu esta sexta-feira depois de ter sido atropelado por um comboio, em Portimão. Segundo oapurou, a vítima tinha os fones colocados nos ouvidos quando estava a atravessar a linha e não terá ouvido o apito do comboio.Ainda foi socorrida por uma equipa dos Bombeiros de Portimão, mas o óbito acabou por ser declarado no local por uma equipa médica do INEM. A PSP está a investigar as circunstâncias do acidente.A circulação ferroviária na Linha do Algarve está interrompida desde as 8h13, junto a Portimão. Às 9h00 estavam no local 13 operacionais, os Bombeiros de Portimão e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com o apoio de cinco veículos.