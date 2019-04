Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre carbonizado em despiste fatal após noite de diversão

Carlos Vieira regressava a casa com três amigos quando ocorreu o acidente, na Murtosa.

Por Paulo Jorge Duarte | 11:13

Carlos Vieira regressava a casa com três amigos este sábado de madrugada quando o carro em que seguiam de despistou, na Murtosa, e se incendiou. O jovem de 26 anos não conseguiu escapar e morreu carbonizado.



Os três amigos, dos 27 aos 29 anos, sofreram ferimentos ligeiros. "Era um menino irreverente, sim, mas também era consciente. Queria o Mundo à sua frente mas o Mundo foi curto para ele". O relato consternado é de Vítor Oliveira, um dos responsáveis do grupo de carnaval Os Condores, em que Carlos Vieira, era um dos foliões.



O jovem, de Valega, Ovar, integrou o grupo em 2015 e pertencia aos órgãos sociais. "O Carlos era solteiro e gostava da diversão como qualquer um de nós" acrescentou o amigo.



O alerta foi dado às 02h16 para um despiste na EN327, nas Quintas do Norte, na Torreira. O carro entrou em despiste, galgou com violência o muro de uma casa e imobilizou-se no jardim. Na sequência da colisão, a viatura incendiou-se. Três dos ocupantes saíram pelos próprios meios, mas Carlos Vieira ficou encarcerado e não conseguiu escapar às chamas, que entretanto deflagraram.



O núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação da GNR de Aveiro foi chamado e investiga as circunstâncias em que o acidente ocorreu. Os três feridos foram levados, pelos bombeiros de Esmoriz e de Ovar, para o hospital da Feira. O corpo de Carlos Vieira foi transportado pelos bombeiros da Murtosa para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.