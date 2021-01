Homem morre colhido por trator numa herdade em Moura

Um homem de 56 anos morreu esta quarta-feira à tarde na sequência de um acidente com um trator de arrasto que estava a operar numa herdade em Santo Aleixo da Restauração, concelho de Moura.A vítima foi encontrada já sem vida, a 200 metros da máquina agrícola, pelos funcionários da herdade.Nas operações de socorro estiveram 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Moura, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e a GNR. A Autoridade para as Condições do Trabalho foi chamada ao local, por se tratar de acidente de trabalho, e está a investigar a ocorrência.