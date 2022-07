Homem morre durante caminhada no Gerês

Um homem, de 48 anos, morreu, na manhã de sábado, vítima de doença súbita, em Terras do Bouro, no Gerês. A vítima estava a fazer uma caminhada no trilho de acesso ao Prado da Messe, quando sofreu uma indisposição.O homem ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas não resistiu e o óbito foi verificado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação.O alerta foi dado, cerca da 09h00, para os bombeiros de Terras do Bouro, para uma ocorrência de busca e resgate de pessoas. Os bombeiros acionaram uma ambulância de emergência pré-hospitalar e uma equipa de busca e resgate.O grupo de intervenção de proteção e socorro (GIPS) da GNR e a GNR de Terras do Bouro também foram acionadas. A Cruz Vermelha local também foi mobilizada.O corpo da vítima mortal foi levada para o instituto de medicina legal de Braga.