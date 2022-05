Um homem morreu e o filho ficou com ferimentos ligeiros este domingo, numa colisão da mota em que seguiam com um veículo pesado de recolha do lixo na Estrada Nacional 2 no Ameixial, em Loulé.O alerta foi dado às 16h52.No local estão 21 operacionais dos Bombeiros de Loulé, de São Brás e da Cruz Vermelha, apoiados por seis veículos. Foram acionados um helicóptero e uma equipa da unidade psicológica do INEM.A GNR também se encontra no local.