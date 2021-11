Dois mortos e cinco feridos em acidente entre camião e carrinha na EN2 em Abrantes

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas numa colisão, na manhã desta quinta-feira, entre um camião e uma carrinha na Nacional 2, no Vale de Cortiças, em Abrantes.No local estão 12 veículos e 26 operacionais dos Bombeiros de Abrantes, Constância, Mação e Sardoal, duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) e uma VMER.De acordo com nova informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, para além dois dois mortos o acidente causou dois feridos graves, dois feridos ligeiros e outro que está ainda em avaliação.O helicóptero do INEM foi acionado para o local, segundo fonte dos bombeiros de Abrantes.O alerta para o acidente foi dado às 06h40. O trânsito está cortado nos dois sentidos.Em atualização