Homem morre em colisão frontal entre dois carros em Águeda

Um homem de 66 anos morreu, esta noite de sábado, na sequência de uma violenta colisão frontal, entre dois carros, em Águeda. No mesmo acidente, uma mulher com cerca de 50 anos ficou ferida.O alerta foi dado, para os bombeiros de Águeda, para um acidente rodoviário, na Póvoa de Baixo, na Aguada de Cima. A ambulância de suporte imediato de vida de Águeda também foi acionada. O óbito foi verificado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Águeda, para o hospital de Aveiro.O corpo foi levado para ao instituto de medicina legal de Aveiro.O Núcleo de Investigação de crimes acidentes de viação da GNR de Aveiro investiga as causas do acidente.