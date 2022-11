Homem de 50 anos morre em violenta colisão entre dois camiões em Santa Maria da Feira

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu, esta manhã de quarta-feira, na sequência de a violenta colisão entre dois camiões, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 11h00, para os bombeiros de Lourosa, para um acidente rodoviário, na A41, sentido ponte/nascente, em Argoncilhe.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia e a ambulância médica de Espinho foram acionadas.O destacamento de trânsito da GNR da Feira está no local. O Núcleo de Crimes em acidentes de viação da GNR de Aveiro foi mobilizada para investigar as causas do acidente.O corpo foi levado, pelos bombeiros de Lourosa, para o instituto de medicina legal da Feira.