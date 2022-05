Um homem, de 60 anos, morreu na manhã desta quinta-feira quando a viatura ligeira onde seguia se despistou numa estrada na zona de Lagoa, no distrito de Faro.O alerta foi dado cerca das 06h50. O óbito da vítima foi declarado no local.Os Bombeiros de Lagoa e o INEM estiveram no local.A GNR já está a investigar.